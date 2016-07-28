ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо ще восьми "беркутівців"

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"Генеральною прокуратурою України затверджено та спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно заступника командира оперативної роти № 2 столичного спецпідрозділу міліції «Беркут» та семи міліціонерів цієї роти за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України за перевищення влади та незаконне затримання 11 активістів Євромайдану в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на Кріпосному провулку у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх мікроавтобуса", - йдеться у повідомленні.

Вказаним особам інкримінується також службові підроблення офіційних документів (рапортів), завідомо неправдиві повідомлення про вчинення злочину та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

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У прокуратурі нагадали, що стосовно командира цієї роти спецпідрозділу «Беркут» за вчинення указаних та інших злочинів обвинувальний акт передано до суду ще в січні поточного року, однак до цього часу його розгляд не розпочато через заявлення самовідводів та відводів суддями Печерського та Оболонського районних судів Києва, а також через відмову Апеляційного суду Києва у задоволенні клопотань прокурора щодо передачі провадження для неупередженого його розгляду до іншого суду.

Також сказано, що триває досудове розслідування щодо інших співучасників цих злочинів, у тому числі сімох з них оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їхнє затримання.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ККУ – перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які виходять за межі наданих прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, або погрозою застосування насильства, застосування зброї чи спеціальних засобів, або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями – карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.