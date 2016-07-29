Порошенко підписав закон про додаткові гарантії працевлаштування учасників АТО

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зазначається, що закон, прийнятий Верховною Радою 7 липня 2016 року, спрямований на поліпшення соціального захисту учасників антитерористичної операції.

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Зміни до ст. 14 закону "Про зайнятість населення» розширюють перелік категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та включають в нього учасників бойових дій, зазначених у п. 19 та 20 ч. 1 ст. 6 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Зокрема, це стосується осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Зміни стосуються лише осіб, які зареєстровані в державній службі зайнятості та перебувають на обліку як безробітні.

"Реалізація положень закону сприятиме працевлаштуванню учасників антитерористичної операції, оскільки відповідно до ст. 26 закону "Про зайнятість населення" роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце за направленням Державної служби зайнятості зазначених осіб строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", - йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.