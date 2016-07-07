Рада надала учасникам АТО додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Як передає кореспондент УНІАН, за закон №2095а-д проголосували 235 народних депутатів із 301 зареєстрованого в сесійній залі.

Законом встановлюється, що до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать й учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини 1 статті 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

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Як заявила голова Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, законопроект стосується учасників бойових дій, які брали участь в АТО та які перебувають на обліку в державних центрах зайнятості.

"Їх включають до обов'язкової квоти на працевлаштування. Це 5%. Кожен роботодавець повинен їх прийняти", - сказала Денисова.

Ухвалений закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.