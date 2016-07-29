На Черкащині голова сільради і керівник "Агенції антикорупційних реформ" погоріли на земельних махінаціях

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Володимир Гуцуляк.

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"Слідчими Генпрокуратури за якісними і добре відпрацьованими матеріалами СБУ викрито та затримано голову однієї з сільських рад Черкаської області в отриманні нею неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 184 тисячі доларів США, що складає понад 4,8 млн гривень", - сказав він.

У прес-службі ГПУ зазначили, що хабар дававася за вирішення питання про передачу у власність та оренду земельних ділянок загальною площею 6,5 га

«Дуже примітним є те, що посередник в отриманні цих коштів – громадянин, який неодноразово судимий за вчинення сукупності тяжких корисливих злочинів, серед яких є і розбій. Свою злочинну діяльність прикривав посадою голови правління громадської організації Агенція антикорупційних реформ», - додав Гуцуляк.

За його словами, зараз тривають слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення злочину.