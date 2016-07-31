ДТП з українцями в Норвегії: ЗМІ розповіли подробиці аварії

Двоє осіб, розповіли у норвезькій поліції, отримали серйозні травми, передає Associated Press.

Інцидент стався біля норвезького міста Олесунн за 550 кілометрів від Осло. Автобус їхав гірською дорогою і впав з 6-метрової висоти. Дорога вела до одного з найбільш відвідуваних туристами місць Норвегії - Гейрангер-фіорд, який внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За даними норвезьких ЗМІ, загинув український тренер. Ім'я його не називається.

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Департамент консульської служби також відкрив гарячу лінію посольства України в Норвегії. "Для оперативного зв'язку включена гаряча лінія посольства України в Норвегії +4796869801 і МЗС України +380442381657", - йдеться у повідомленні.

Причина аварії наразі невідома.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії 30 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса з українцями. Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.