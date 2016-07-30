У Норвегії розбився автобус з українцями: одна особа загинула, 10 поранені (фото)

У Норвегії сьогодні, 30 липня, о 18:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса з українцями.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Департамент консульської служби МЗС з посиланням на Посольство України в Королівстві Норвегія.

Одна особа загинула, від 8 до 10 пасажирів отримали важкі травми і вже доставлені до лікарні, йдеться в повідомленні.

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Інші члени групи розміщуються у найближчих готелях.

Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.

На місці ДТП знаходиться вертоліт і авто швидкої допомоги, пожежні.

Посольство тримає розвиток ситуації на контролі, підтримує постійний контакт з керівником групи, туроператором і представниками правоохоронних органів, додали в МЗС.