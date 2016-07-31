ДТП з українцями в Норвегії: у посольстві уточнили кількість постраждалих

Про це повідомили у посольстві України в королівстві Норвегія, передає Громадське.

За даними дипломатів, всі громадяни України, які отримали пошкодження, доставлені до місцевих лікарень, де їм надається необхідна медична допомога.

Як підтвердили посольству норвезькі медики, стан всіх постраждалих є стабільним, у переважної більшості з них травми легкої або середньої тяжкості.

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