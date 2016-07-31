В Одеській області прикордонники затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали громадянина Молдови, який перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину.

Читайте такожІнтерпол затримав у Сербії українського бізнесмена, якого розшукувала СБУ«Під час проведення у пункті пропуску «Кучурган-авто» паспортного контролю громадянина Молдови, який прямував в Україну, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. За попередніми даними, затриманий розшукується поліцією Молдови за скоєння злочину», - зазначили в управлінні.

Прикордонники затримали чоловіка та поінформували про це чергового Укрбюро Інтерполу.