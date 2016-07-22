На Чернігівщині засуджено шахрая, який видав себе за волонтера

Про це сьогодні повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, Прилуцький міськрайонний суд визнав винним підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

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Встановлено, що обвинувачений, перебуваючи в м. Святогірську Донецької області, видавши себе за волонтера, вмовив місцеву жительку переїхати до м. Прилуки, пообіцявши їй допомогу з житлом та працевлаштуванням, маючи при цьому на меті заволодіти належною їй квартирою. В подальшому, зловживаючи довірою потерпілої, переконав її видати йому довіреність на право продажу належної їй квартири в м. Краматорськ Донецької області, запевнивши, що грошові кошти від реалізації квартири перерахує на її банківський рахунок. Оскільки жінка вважала шахрая за волонтера та цілком довіряла йому, то погодилась на його допомогу.

Отримавши право розпоряджатися квартирою потерпілої, чоловік продав її за 90 тис. грн та привласнив гроші.