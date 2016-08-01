Луценко: арешт Єфремова свідчить про одужання України

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Рішення суду засвідчило одужання України. Дякую всім за підтримку законного рішення», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Сьогодні, 1 серпня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.