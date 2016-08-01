У Дніпрі автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП (фото)
21:27, 01 серпня 2016Суспільство
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1 серпня близько 0:30 на перехресті вулиць Ширшова та Харківської в Дніпрі сталася ДТП.
Поліція не поступилася Daewoo проїздом по головній дорозі / 056.ua
Як повідомляє 056.ua, автомолбиль патрульної поліції Toyota Prius c бортовим номером 0208, рухаючись по вулиці Харківській, не надав перевагу автомобілю Daewoo Nexia, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого сталася ДТП.
У Daewoo перебував пасажир, який під час зіткнення розбив головою лобове скло.
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У водія патрульного автомобіля був відсутній оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
"Активісти ГО "Дорожня варта" вимагали поліцейських скласти постанановление про адміністративне правопорушення, але поліцейські в черговий раз "відмазали" свого", - повідомляє місцеве ЗМІ.
Серйозних пошкоджень машини не отримали / 056.ua
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