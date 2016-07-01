"На місцях не дуже добре": Деканоідзе розповіла про стан корупції в Нацполіції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам під час заходів із нагоди 95-ї річниці створення Національної академії внутрішніх справ у Києві.

«Поки що про кінцеві результати (роботи Нацполіції – УНІАН) рано говорити, але найголовніше, що люди нам довіряють, і 46% (рівень довіри населення до поліції - УНІАН) – дуже серйозне зростання з 6-7%, який був у міліції. Але 46% - це не 90%, так що ми будемо працювати. Найголовніше, щоб у нас була й підтримка, й політична воля для того, щоб Нацполіція була і обладнана нормально, щоб у кожного поліцейського (патрульного) був бензин, машина», - заявила Деканоідзе.

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«Найголовніше, що мене дуже сильно хвилює, це викорінити корупцію з Нацполіції, тому що, незважаючи на те, що у нас довіра є, останні соціологічні опитування показують, що на місцях не дуже добре. Соцопитування показує, що досі є вимагання від бізнесу з боку правоохоронних органів», - сказала Деканоідзе.

За її словами, «кінцевий результат буде тоді, коли кожен громадянин України скаже, що поліція нас лише захищає і нічого не вимагає».