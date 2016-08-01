За півроку Німеччина відмовила у наданні притулку 570 українцям

Про це йдеться в опублікованій відповіді федерального уряду на запит депутаток Бундестагу від фракції "Союз 90"/Зелені, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на інформагентство KNA.

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За півроку 1292 заяви були розглянуті, тоді як станом на кінець червня на розгляді Федерального відомства з питань біженців та міграції залишається 6 299 заяв українців про надання притулку. У десяти випадках німецькі чиновники визнали українців біженцями, тоді як кількість відхилених заяв склала 570, йдеться у документі. З січня до травня 107 українських громадян були депортовані.

У 2014 році українці подали 2703 заяви на надання притулку, у 2015 році - ще близько 4400. За даними видання Frankfurter Rundschau, минулого року лише у 5,3% заяв ухвалили позитивне рішення про надання притулку українцям.