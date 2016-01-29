У Польщі пропонують надати українцям право на постійне проживання

Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що йдеться передусім про українців, але також – білорусів і в’єтнамців. Щоб зберегти дотеперішні темпи економічного зростання, Польща повинна до 2050 року прийняти 5 мільйонів іммігрантів.

Голова Асоціації підприємців і роботодавців Цезари Казьмєрчак наголошує, що в нинішній ситуації найкраще звернутися до українців. Їх число в Польщі оцінюють навіть на один мільйон. «Це емігрант найвищого класу, не треба його навчати мови, не треба давати йому квартири, не треба вчити його професії. Вони самі дуже добре справляються», – сказав Цезари Казьмєрчак.

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Томаш Баран з дослідного осередку Maison/Панель Ariadna, який провів дослідження на тему права постійного перебування для українців, повідомив, що таку можливість підтримують аж 52 відсотки опитуваних.

«Позитивно на ставлення до них впливає ситуація, коли Польща, в якомусь сенсі, так би мовити, має вибір: прийняти мігрантів із зовсім іншого культурного простору – наприклад, з Африки або Сирії, про яких у ЗМІ йде інформація, що вони приїжджають, щоб жити на соціальну допомогу і треба фінансувати їх утримання. Або українців, які вже в Польщі є і працюють», – сказав Томаш Баран.

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За даними Асоціації підприємців і роботодавців, майже мільйон іммігрантів з України принесе державному бюджетові Польщі в масштабі року прибутки у розмірі від 7 до 9 мільярдів злотих.