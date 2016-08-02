У Сєвєродонецьку затримали поліцейського, що виготовляв та продавав наркотики

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці задокументували 4 факти збуту наркотиків поліцейським.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали капрала у під’їзді власного будинку під час продажу 20 грамів марихуани та 5 грамів амфетаміну.

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Під час обшуків за місцем проживання наркоділка оперативники спецслужби вилучили обладнання та хімічні реактиви для виготовлення амфетаміну.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Капрала затримано згідно із ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування.