У Слов’янську затримали поліцейського, що продавав наркотики у себе вдома

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецькох області.

Встановлено, що працівник поліції за місцем свого проживання у приватному секторі Слов’янська налагодив постійний збут наркотичних засобів місцевим жителям.

Сьогодні, 5 квітня, під час чергового збуту канабісу поліцейського було затримано. У нього вилучені незаконно отримані грошові кошти в сумі 1200 гривень за черговий реалізований наркотичний засіб, а також інші наркотики, підготовлені для реалізації. Окрім цього, в ході обшуку домоволодіння правоохоронця виявлені саджанці рослин, візуально схожі на коноплю, їх також вилучено та спрямовано на проведення експертизи.

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Слідчо-оперативним шляхом прокуратурою зафіксовано декілька епізодів протиправної діяльності із збуту наркотичних засобів.

На даний час правоохоронця затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) та обрання запобіжного заходу.

Крім того, прокуратурою встановлюються канали постачання правоохоронцю наркотичних засобів. Досудове розслідування триває.

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