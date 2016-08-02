Біля суду в Києві відбулися сутички між прихильниками "торнадівців" та поліцією

Як передає канал "112. Україна", відбулися сутички прихильників "торнадівців" з правоохоронцями. Вони заблокували будівлю суду, вимагаючи допустити їх на судове засідання. Домовлятися з мітингувальниками прибула патрульна поліція.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб не дати змоги активістам перелізти через паркан суду. Одному з активістів стало зле. Викликали "швидку".

Патрульна поліція у свою чергу заявила, що сльозогінний газ під судом не застосовувала.

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"Працівниками патрульної поліції спецзасоби не використовувалися. Патрульних поліцейських тут задіяно 30 осіб, я відповідаю за патрульну поліцію, тому можу коментувати тільки за цей підрозділ», - заявив глава патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

Присутній на місці інциденту народний депутат Семен Семенченко заявив, що з 12-ї години дня "торнадівці" сидять у суді в клітці розміром 6 на 2 метри без води та їжі.

Семенченко передав через нацгвардійців, які охороняють периметр суду, їжу та воду для підсудних.

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Також він додав, що це вже не вперше, коли "торнадівців" доставляють у приміщення суду, але сам процес не розпочинається.

Обвинувачених судять у закритому режимі.

Семенченко стверджує, що і сьогодні судове засідання не відбудеться.

Нагадаємо, в червні 2015 року стало відомо про затримання 8 бійців "Торнадо", в тому числі командира Руслана Онищенка, за звинуваченням в незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, їх тортурах, вбивствах і ряді інших тяжких злочинів. Заступник комбата Микола Цукур тоді заявив, що затримання пов'язані з блокуванням батальйоном поїзда з металом з Алчевського меткомбінату. Слідчі наполягали, що затримані згвалтували і вбили чоловіка, знімаючи при цьому процес на відео. Адвокат "торнадівців" заявляв, що в матеріалах справи цього відео немає. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Бійці роти "Торнадо" підозрювалися у створенні злочинної організації і скоєнні на території Луганської області в період з грудня 2014 року по червень 2015 року тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.127 (катування), ч.2 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом ), ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

У квітні 2016 року прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо екс-командира, заступника командира та бійця спецроти "Торнадо".