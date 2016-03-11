Правоохоронці затримали колишнього в.о. командира батальйону "Торнадо" Цукура
Правоохоронці затримали колишнього в.о. командира батальйону "Торнадо" Миколу Цукура.
Про це на сторінці в Facebook повідомляє група "Допомога батальйону" Торнадо".
"Сьогодні затримали ще одного бійця "Торнадо", Цукура Миколу - Мисливця. Завтра, 11 Березня о 9:00 санкція про визначення запобіжного заходу у Печерському суді на вул. Гайцана 4", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".
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Цукур заявляв, що затримання бійців пов'язано з блокуванням контрабанди на Донбасі. Пізніше батальйон розформували.