Правоохоронці затримали колишнього в.о. командира батальйону "Торнадо" Цукура

Про це на сторінці в Facebook повідомляє група "Допомога батальйону" Торнадо".

"Сьогодні затримали ще одного бійця "Торнадо", Цукура Миколу - Мисливця. Завтра, 11 Березня о 9:00 санкція про визначення запобіжного заходу у Печерському суді на вул. Гайцана 4", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

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Цукур заявляв, що затримання бійців пов'язано з блокуванням контрабанди на Донбасі. Пізніше батальйон розформували.