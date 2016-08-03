Росія понад три місяці не допускає українських консулів до Сенцова та Кольченка

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні посольством та консульськими установами України в РФ протягом тривалого часу (понад 2-3 місяців) очікується на отримання від російських компетентних органів понад 20 дозволів на зустріч з Сенцовим і Кольченком.

Читайте такожСавченко оголосила голодування: вимагає звільнення українців з полону

«До цього часу від російської сторони так і не отримано дозволу на відвідання громадян України Сенцова та Кольченка, незаконно засуджених за сфабрикованими звинуваченнями. Незважаючи на чисельні звернення українських дипломатичної та консульських установ України до відповідних компетентних органів РФ, відповіді до цього часу отримано не було», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що такі дії російської сторони розцінюються як грубе порушення статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, що передбачає право консульських посадових осіб на відвідання громадян України в місцях їх тримання під вартою на території РФ.

«Продовжуватимемо і надалі вживати вичерпних заходів щодо відвідання Сенцова, Кольченка та інших громадян України, які незаконно утримуються та засуджені на території РФ», - зауважили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.

У Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченка політв'язнями.