Кремль: Звільнення Сенцова і Кольченка обговорюється, рішення - за Путіним

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи можливі зрушення в питанні обміну Сенцова і Кольченка.

«Контакти, безумовно, здійснюються. Ви знаєте, що досить активно працює представник України з гуманітарних питань у Мінській групі Медведчук. Тому розмова йде по різних кандидатурах. У даному випадку в цьому напрямку спільна робота напевно продовжуватиметься», - сказав Пєсков.

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При цьому він підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від Путіна.

Нагадаємо, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.

У Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченка політв'язнями.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 червня, політв'язні Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко повернулися в Україну в ході обміну на одеських сепаратистів Олену Гліщинську і Віталія Діденка.