Суд у справі "торнадівців" перенесли: не змогли доставити підсудних на засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля будівлі суду повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

Вона зауважила, що сьогодні засідання мало б початися об 11:30, однак цього не відбулося. “Ми зв'язалися з працівниками пенітенціарної служби та поліції. І вони нам повідомили, що у зв'язку з вчорашніми подіями, з тим, що є велика кількість потерпілих з боку працівників Нацполіції та Нацгвардії, сьогодні вони не мають можливості доставити у судове засідання обвинувачених. Тому судове засідання відкладено до 9 серпня на 11:30”, - сказала вона.

Свинаренко додала, що судове засідання відбудеться у закритому режимі.

Крім того, прес-секретар пояснила, звідки взялося відео вчорашнього закритого судового засідання, яке Оболонський райсуд розмістив в Інтернеті. За словами Свинаренко, вчора з іншого судового залу Оболонського райсуду потерпілу допитували в режимі відеоконференції і, відповідно, відеокамери в залі суду працювали.

Нагадаємо, 2 серпня в Оболонському райсуді м.Києва розглядалася справа бійців розформованої спецроти «Торнадо». Водночас під будівлею суду зібралися прихильники підсудних, які вимагали пустити їх на засідання суду, яке проходило у закритому режимі. Під час мітингу відбулися сутички прихильників «торнадівців» з правоохоронцями. При цьому у Нацгвардії запевнили, що їхні бійці не постраждали під час сутичок.

Читайте такожУ Нацгвардії заявили, що військові під час сутичок з прихильниками "торнадівців" не постраждали

Сьогодні прес-секретар суду Інна Свинаренко заявила, что “торнадівці” зірвали засідання суду. За її словами, вони з клітки для обвинувачених “невідомою речовиною з яскраво вираженим запахом фекалій” облили учасників судового процесу та приміщення зали суду.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».