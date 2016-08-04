"Це їхній почерк": Шкіряк вважає, що вбивство Шеремета скоїли російські спецслужби

На його переконання, це почерк російських спецслужб, передає 112 Україна.

"Я б не хотів зараз робити прогнози, з мого боку це буде не зовсім коректно, але я можу висловити свою особисту точку зору. І я вже неодноразово на цьому наполягав, я зі свого боку, переконаний, що злочин було замовлено ззовні, що швидше за все, його скоїли російські спецслужби, це їхній почерк", - сказав Шкіряк.

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На його переконання, і цинізм, з яким був здійснений підрив, і всі наслідки у суспільно-політичній ситуації свідчать на користь цієї версії.

"Особисто у мене сумнівів немає", - резюмував радник міністра МВС.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з журналістом Павлом Шереметом, було закладено близько до місця водія.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність.