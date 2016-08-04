Поліція сьогодні надасть інформацію про вбивство Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

«Ми сьогодні плануємо надати інформацію, вже всю інформацію пресі», - сказала Деканоідзе.

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Голова Нацполіції уточнила, що впродовж дня буде опубліковано анонс прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.