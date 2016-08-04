Поліція сьогодні надасть інформацію про вбивство Шеремета

11:13, 04 серпня 2016
Суспільство
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Поліція сьогодні надасть інформацію про вбивство журналіста Павла Шеремета.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

«Ми сьогодні плануємо надати інформацію, вже всю інформацію пресі», - сказала Деканоідзе.

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Голова Нацполіції уточнила, що впродовж дня буде опубліковано анонс прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.

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