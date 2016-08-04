Cправа екс-"беркутівців": суд допитав пораненого на Інститутській співробітника Червоного Хреста

Як передає кореспондент УНІАН, Котляревський 20 лютого 2014 року зазнав вогнепального поранення у ногу на вулиці Інститутській – біля виходу зі станції метро “Хрещатик”. За словами потерпілого, його було поранено в момент, коли він надавав допомогу пораненому “майданівцю”.

Котляревський наголосив, що він та його колеги з Червоного Хреста під акцій протесту на Майдані надавали допомогу усім учасникам протистояння: “майданівцям”, “беркутівцям” та учасникам так званого “Антимайдану”.

Читайте такожГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо ще восьми "беркутівців"

Крім того, в судовому засіданні були продемонстровані кадри слідчого експерименту та висновки експертів, згідно з якими куля, якою було поранено Котляревського, була випущена з боку будівлі банка “Аркада”, яка знаходиться біля станції метро “Хрещатик”.

Обвинувачення стверджує, що саме з цього сектору “беркутівці” вели вогонь по учасникам акцій протесту.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

Читайте такожПідозрюваний ГПУ Ковальов розповів, як його організація вивозила "беркутівців"

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.