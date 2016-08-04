На Миколаївщині екс-директор міськводоканалу отримав 2 роки тюрми за хабарництво

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, в лютому співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали посадовця під час отримання 20 тисяч гривень хабара від керівника місцевої охоронної фірми за укладання договорів про охорону об’єктів комунального підприємства.

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Також суд заборонив колишньому посадовцю обіймати керівні посади впродовж трьох років.