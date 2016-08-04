Суд переніс розгляд справи екс-беркутівців на осінь

Як передає кореспондент УНІАН, про це суд повідомив на сьогоднішньому засіданні після завершення допиту потерпілого - співробітника Червоного Хреста Романа Котляревського.

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Таким чином, наступне засідання у справі екс-«беркутівців» розпочнеться 1 вересня об 11.30.

В свою чергу один із прокурорів у справі екс-«беркутівців» Роман Псюк в коментарі УНІАН сказав, що куля, вилучена під час операції у пораненого Котляревського, стовідсотково належить одному з бійців так званої «чорної роти» “Беркута”.

За словами прокурора, це підтвердили дві експертизи.

Водночас він додав, що на сьогодні не має права сказати, за ким саме був закріплений автомат Калашникова, з якого був зроблений постріл у співробітника Червоного Хреста Котляревського, оскільки ця особа перебуває в розшуку.

Між тим у ході сьогоднішнього судового засідання адвокати екс-«беркутівців» і самі обвинувачені заявляли, що у правоохоронців не було жодних мотивів стріляти у співробітників Червоного Хреста. Також вони припустили, що цей постріл могли зробити треті особи для дискредитації правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.