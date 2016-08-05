У Міноборони розповіли, яку техніку виведуть на парад до Дня Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай на брифінгу в Києві.

За його словами, відповідно до указу президента України, Міністерство оборони проводить підготовку військ до параду з нагоди 25-ї річниці Незалежності.

«В урочистостях візьмуть участь понад 4 тис. представників Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції України, а також понад 200 одиниць військової техніки», - сказав Чернобай.

За словами речника Міноборони, понад 2,5 тис. військовослужбовців ЗСУ, визначених для участі в параді військ, проводять необхідні тренування у Київському, Васильківському, Білоцерківському та Гончарівському гарнізонах.

Перед парадом відбудуться сім спільних репетицій у складі зведених підрозділів ЗСУ та інших військових формувань у пішому строю. Три з них проводитимуться на столичному Хрещатику в період з 17 серпня.

«Вперше в історії цього року участь у параді військ візьмуть резервісти, які входять до складу стратегічного резерву Збройних сил України, створеного на випадок загострення ситуації з метою посилення українського війська», - зауважив Чернобай.

Він запевнив, що під час параду військовослужбовці ЗСУ продемонструють нові зразки парадної та повсякденної форми одягу. Жодна залучена до параду одиниця техніки не буде забрана із району проведення АТО.

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«Військова техніка, що залучена до заходу, – це модернізована техніка, яка надійшла із заводів, і техніка, що знаходилась у створеному Міністерством оборони резерві. Після параду всі зразки техніки та озброєння будуть передані в частини та підрозділи Збройних сил України», - додав Чорнобай.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про проведення параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України».