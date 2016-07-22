У Києві в День Незалежності відбудеться парад військ
11:12, 22 липня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про проведення параду військ з нагоди 25-ї річниці незалежності України».
24 серпня відбудеться парад військ / ngu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, військовий парад відбудеться 24 серпня у Києві на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності.
Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням заходу покладено на міністра оборони України Степана Полторака.
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Глава держави доручив Кабінету міністрів забезпечити фінансування та здійснення в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням параду, а Державному комітету телебачення і радіомовлення України — забезпечити трансляцію заходу.
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