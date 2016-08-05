Слідчі перевіряють інформацію СБУ про прослуховування особи, непричетної до кримінальної справи - Луценко
Генеральна прокуратура України проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро, перевіряючи інформацію Служби безпеки про незаконне прослуховування телефону непричетної до кримінальної справи НАБУ особи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Згідно з кримінальним провадженням, яке було порушено ГПУ ще в квітні, до мого призначення генпрокурором, відбувається перевірка інформації СБУ про незаконне прослуховування телефону одного з громадян України, який не є фігурантом кримінального провадження НАБУ», - заявив він.
«Для того, щоб встановити обставини цього незаконного прослуховування і відповідальність працівників чи то СБУ, чи то НАБУ, чи то і СБУ і НАБУ за незаконне прослуховування телефону даного громадянина, що порушує його конституційні права, сьогодні за санкцією суду представники слідства ГПУ прийшли до НАБУ», - пояснив Луценко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ для проведення обшуку.
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В Антикорупційному бюро зазначили, що підставою для обшуку в ухвалі суду було вказано розслідування кримінального провадження від 22 квітня 2016 року за фактом здійснення незаконного прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов фігурантів одного з кримінальних проваджень, яке розслідує Бюро.
У зв’язку з цим представникам ГПУ було пред’явлено документи, які підтверджують законність дій НАБУ, та роз’яснено, що НАБУ не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і користується потужностями СБУ, відтак факти, наведені як підстави для обшуку, так само як і відомості, внесені до ЄРДР в рамках даного провадження, не відповідають дійсності, заявили в антикорупційному відомстві.
При цьому в НАБУ наголосили, що «станом на 14.00 дій, спрямованих на вилучення документів чи обшук в кабінетах співробітників або інших приміщеннях Бюро, з боку працівників ГПУ не вчинялося».
Луценко раніше заявив, що вчора особисто зв’язався з керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і попередив про майбутні обшуки у відомстві.