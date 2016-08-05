Слідчі перевіряють інформацію СБУ про прослуховування особи, непричетної до кримінальної справи - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Згідно з кримінальним провадженням, яке було порушено ГПУ ще в квітні, до мого призначення генпрокурором, відбувається перевірка інформації СБУ про незаконне прослуховування телефону одного з громадян України, який не є фігурантом кримінального провадження НАБУ», - заявив він.

«Для того, щоб встановити обставини цього незаконного прослуховування і відповідальність працівників чи то СБУ, чи то НАБУ, чи то і СБУ і НАБУ за незаконне прослуховування телефону даного громадянина, що порушує його конституційні права, сьогодні за санкцією суду представники слідства ГПУ прийшли до НАБУ», - пояснив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ для проведення обшуку.

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В Антикорупційному бюро зазначили, що підставою для обшуку в ухвалі суду було вказано розслідування кримінального провадження від 22 квітня 2016 року за фактом здійснення незаконного прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов фігурантів одного з кримінальних проваджень, яке розслідує Бюро.

У зв’язку з цим представникам ГПУ було пред’явлено документи, які підтверджують законність дій НАБУ, та роз’яснено, що НАБУ не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і користується потужностями СБУ, відтак факти, наведені як підстави для обшуку, так само як і відомості, внесені до ЄРДР в рамках даного провадження, не відповідають дійсності, заявили в антикорупційному відомстві.

При цьому в НАБУ наголосили, що «станом на 14.00 дій, спрямованих на вилучення документів чи обшук в кабінетах співробітників або інших приміщеннях Бюро, з боку працівників ГПУ не вчинялося».

Луценко раніше заявив, що вчора особисто зв’язався з керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником і попередив про майбутні обшуки у відомстві.