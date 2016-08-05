Генпрокуратура прийшла з обшуком до НАБУ - Холодницький

Генеральна прокуратура України вирішила провести обшук у приміщенні Національного антикорупційного бюро.

Про заявив голова антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє "112 Україна" . Спікер НАБУ обіцяє офіційний коментар найближчим часом. За інформацією ЗМІ, слідчі пред'явили рішення суду про проведення обшуку. Підставою стало розслідування про незаконне прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов. Чиї розмови прослуховували, не повідомляється, оскільки НАБУ не пускає слідчих. На місце події викликали силовиків спецпідрозділу "Альфа".

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