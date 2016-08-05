Домовитися з Лондоном про екстрадицію Онищенка буде простіше, ніж з Москвою - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Як ви думаєте, звідки Онищенка екстрадують швидше - з міста-героя Москви чи зі столиці Об'єднаного Королівства Лондона, де він заходиться в цей час? Я впевнений, що на два ступені вище ймовірність екстрадиції з міста Лондона”, - сказав Луценко.

При цьому генеральний прокурор задав запитання: “Чи відомо вам, щоб Лондон з його віковою судовою культурою, при наявності обгрунтованих документів не видав Україні злочинців? Мені такі випадки невідомі”.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі він перебуває у Лондоні.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенка.

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НАБУ вже двічі викликало Онищенка на допит як підозрюваного, проте він не з’явився.

Сьогодні, 5 серпня, в Антикорупційному бюро заявили, що детективи готують клопотання до суду про примусовий привід підозрюваного, і після відповідної ухвали вони зможуть оголосити Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшук.