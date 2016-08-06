Афанасьєв виступив проти акції протесту, присвяченій обміну полонених

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Афанасьєв звернув увагу на те, що сепаратистські та терористичні сили також закликають виходити на дану акцію протесту.

Зокрема заклик іде від Вікторії Шилової і Надії Курамшиної, яких пов'язують з Віктором Медведчуком. "Саме Шилова і Курамшин їздили на окуповану територію України та зустрічалися там з убивцею Українського народу терористом Олександром Захарченко. Їхня зустріч була великим інформаційним ударом Кремля проти України", - зазначив Афанасьєв.

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Також акцію протесту 8 серпня підтримала помічниця депутата Держдуми Євгена Федорова Марія Катасонова.

При цьому колишній в'язень Кремля зазначив, що підтримує обмін "усіх на всіх", але виступає категорично проти амністії бойовиків.

"Як я бачу в цьому і є проблема. Тому що не тільки в мене така точка зору. Саме так, мені бачиться, і працює наш уряд. Тому процес такий довгий", - зазначив він.

Афанасьєв також зауважив, що українська влада робить багато для звільнення полонених, і зокрема зробила величезну роботу для його звільнення.

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За словами Афанасьєва, він підтримує обмін полонених в рамках "всіх на всіх", але виступає проти будь якої амністії для військових злочинців.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від "Батьківщини" Надія Савченко розпочала безстрокове голодування з вимогою визволення українських заручників, утримуваних на окупованому Донбасі та в Росії.

Також, вона закликала родичів полонених їхати до Києва та організовувати акції протесту. "Виходьте на Банкову, вимагайте зустрічі і звіту від президента України як від гаранта Конституції та прав і свобод людини, як від головнокомандувача, який посилав на смерть ваших дітей, а не своїх власних", - наголосила Савченко.