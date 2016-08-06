СБУ викрила росіянина, який незаконно вивів з України 16 млн доларів

Як повідомляє прес-центр СБУ, незаконну схему виведення коштів за межі країни на рахунки російських фінансових установ було викрито в Одесі.

Громадянин РФ створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів. Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад 2 млн доларів США. Загалом він встиг вивести з України 16 млн дол., повідомили у відомстві.

Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тис. дол. готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі затримали двох росіян, які вихвалялися вбивствами українців.