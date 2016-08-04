В Одесі затримали росіян, які вихвалялися вбивствами українців

Одеські патрульні затримали в Аркадії двох чоловіків із паспортами Росії, які конфліктували з відпочиваючими і кричали, що воювали за "ДНР". Про це у Facebook повідомив заступник начальника управління патрульної поліції Одеси Євген Стельмах.

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"Сьогодні під ранок патрульні затримали двох чоловіків з паспортами РФ, в одного з них виявили "диплом про вищу освіту "ДНР", - написав Стельмах.

Цих громадян і документи передали до СБУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 9 553 людини і 22 137 отримали поранення.