В Одесі затримали росіян, які вихвалялися вбивствами українців
14:43, 04 серпня 2016Суспільство
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Двоє затриманих чоловіків конфліктували з відпочиваючими і кричали, що воювали за "ДНР".
В Одесі затримали двох росіян / УНІАН
Одеські патрульні затримали в Аркадії двох чоловіків із паспортами Росії, які конфліктували з відпочиваючими і кричали, що воювали за "ДНР". Про це у Facebook повідомив заступник начальника управління патрульної поліції Одеси Євген Стельмах.
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"Сьогодні під ранок патрульні затримали двох чоловіків з паспортами РФ, в одного з них виявили "диплом про вищу освіту "ДНР", - написав Стельмах.
Цих громадян і документи передали до СБУ.
Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 9 553 людини і 22 137 отримали поранення.
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