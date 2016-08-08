Понад 16 тисяч бійців АТО отримали медичну допомогу в харківському госпіталі

«З початку цього року до нас надійшло приблизно 3000 учасників АТО. Найбільші ж навантаження на військово-медичний заклад в плані роботи з пораненими воїнами були в 2014-му, коли щодня прибували в середньому 50-70 осіб, чверть з яких - у важкому стані», - пояснив начальник ВМКЦ СР полковник медичної служби Віктор Поліщук, повідомляє Dozor.kharkov.ua.

Читайте такожУ дніпровський госпіталь за два дні доставили п'ятьох поранених бійців АТО

Полковник зазначив, що його підлеглі за два роки придбали безцінний досвід роботи в польових госпіталях або медпунктах, і зараз вони продовжують удосконалювати вміння.

В даний час на лікуванні в госпіталі перебувають понад 180 учасників АТО, 22 з яких надійшли з пораненням, 25 хлопців були травмовані, решта мали різні захворювання.