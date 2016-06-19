У Харківському військовому госпіталі відкрилися два нових відділення

В Харківському військовому госпіталі після капремонту та закупівлі нового обладнання з'явилися два нових відділення. Про це повідомляє місцеве видання Newsroom.

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"Обидва відділення ми навмисно розмістили на одному поверсі. Адже поранення обличчя в більшості випадків перетинається з проблемами в області торакабдомінальной хірургії і навпаки. Але головне, що тепер потенціал харківського госпіталю збільшився, а рівень надання певних послуг нашим пацієнтам вийшов на більш високий рівень", - зазначив полковник медичної служби Віктор Поліщук.

За його словами, за сприяння офіцерів військово-медичного департаменту оборонного відомства їм за короткий час вдалося створити два сучасних підрозділи з просторими операційними, процедурними кімнатами, а також комфортними палатами.

Найближчим часом планують осовремениванить інші клініки та відділення, а також вивести госпіталь на світові стандарти роботи.

За інформацією видання, з початку проведення антитерористичної операції на Донбасі фахівці харківського госпіталю надали медичну допомогу більше 16 тисяч українських військовослужбовців і правоохоронців. Приблизно 3 тисячі з усіх учасників бойових дій надійшли до Харкова з пораненнями, решта - з травмами чи захворюваннями різного характеру