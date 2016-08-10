На кордоні з окупованим Кримом запрацювали всі три пункти пропуску

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією України АР Крим залишається динамічною та зазнала суттєвих змін. Контрольні органи країни-окупанта повністю відновили пропускні операції навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка»", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, прикордонники повідомили, що станом на 08.00 у контрольному пункті «Чонгар» на виїзд з материкової частини України знаходилося близько 70 автомобілів, а на в’їзд – 40 автівок. На КПВВ «Чаплинка» та «Каланчак» очікують оформлення 40 та 10 транспортних засобів.

Також зазначається, що через дії окупантів більшість людей, які виїжджали з півострова, понад добу не могли перетнути адмінмежу. Багатьом з них ставало зле та відзначалося погіршення їх стану здоров’я. Кожному з них після прибуття в контрольні пункти українські прикордонники надавали необхідну медичну допомогу.

Водночас сказано, що поблизу адмінмежі продовжується зберігатися висока активність збройних сил РФ.

"Так, в 4 випадках прикордонники спостерігали польоти вертольотів Мі-8 та неодноразово фіксували пересування військової техніки поблизу російських позицій", - наголосили в ДПСУ.