На кордоні з окупованим Кримом запрацювали всі три пункти пропуску
Адвокат колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна Сергій Козаченко заявляє про підпал його заміського будинку.
Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
"Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією України АР Крим залишається динамічною та зазнала суттєвих змін. Контрольні органи країни-окупанта повністю відновили пропускні операції навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка»", - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, прикордонники повідомили, що станом на 08.00 у контрольному пункті «Чонгар» на виїзд з материкової частини України знаходилося близько 70 автомобілів, а на в’їзд – 40 автівок. На КПВВ «Чаплинка» та «Каланчак» очікують оформлення 40 та 10 транспортних засобів.
Також зазначається, що через дії окупантів більшість людей, які виїжджали з півострова, понад добу не могли перетнути адмінмежу. Багатьом з них ставало зле та відзначалося погіршення їх стану здоров’я. Кожному з них після прибуття в контрольні пункти українські прикордонники надавали необхідну медичну допомогу.
Водночас сказано, що поблизу адмінмежі продовжується зберігатися висока активність збройних сил РФ.
"Так, в 4 випадках прикордонники спостерігали польоти вертольотів Мі-8 та неодноразово фіксували пересування військової техніки поблизу російських позицій", - наголосили в ДПСУ.