Блокування кордону з Кримом: окупанти вночі відкрили пункт пропуску "Каланчак"

Про це в прямому ефірі "112 Україна" повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

"Всі КПВВ з боку окупаційної влади відкриті. Прохід і проїзд здійснюється в штатному режимі", - розповів Гордєєв.

У той же час, голова Херсонської ОДА закликав українців утриматися від поїздок на територію окупованої півострова.

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На КПВВ "Чонгар" пропуск здійснювався в обох напрямках, а навпаки КПВВ "Каланчак" пропуск не здійснювали, тому даний напрямок повністю заблоковано

Повідомлялося, що українські прикордонники зафіксували високу активність збройних сил РФ на кордоні з Кримом.