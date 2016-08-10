Блокування кордону з Кримом: окупанти вночі відкрили пункт пропуску "Каланчак"
07:31, 10 серпня 2016Суспільство
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Сьогодні, 10 серпня о 4:30 окупаційна влада Криму відкрила пункт пропуску "Каланчак", який був заблокований кілька днів. Також, в штатному режимі функціонують інші два пункти пропуску "Чаплинка" і "Чонгар".
Всі КПВВ з боку окупаційної властей відкриті / Фото УНІАН
Про це в прямому ефірі "112 Україна" повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.
"Всі КПВВ з боку окупаційної влади відкриті. Прохід і проїзд здійснюється в штатному режимі", - розповів Гордєєв.
У той же час, голова Херсонської ОДА закликав українців утриматися від поїздок на територію окупованої півострова.
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На КПВВ "Чонгар" пропуск здійснювався в обох напрямках, а навпаки КПВВ "Каланчак" пропуск не здійснювали, тому даний напрямок повністю заблоковано
Повідомлялося, що українські прикордонники зафіксували високу активність збройних сил РФ на кордоні з Кримом.
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