В Одесі засуджено місцевого жителя, який у соцмережах закликав до терактів

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області, співробітники СБУ встановили, що 40-річний одесит з лютого по липень 2015 року в соціальних мережах і місцевих інтернет-виданнях залишав коментарі із закликами влаштовувати теракти в Одесі. Проведена експертиза підтвердила, що коментарі є закликами до терористичної діяльності.

Читайте такожМешканця Одеси судитимуть за підозрою у скоєнні двох терактів у місті в 2014 році

У ході судового засідання зловмисник повністю визнав провину.

Приморський районний суд Одеси визнав винним громадянина України і, прийнявши до уваги пом'якшуючі обставини, засудив його до 3 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту, вчинені з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України з 3-річним випробувальним терміном. Крім того, знаряддя злочину, а саме: комп'ютер, роутер і ноутбук підсудного конфісковані.