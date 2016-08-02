У Харкові засудили депортованого з Москви сепаратиста Бородавку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, між прокурором та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості, обвинувачуваний активно співпрацював зі слідством.

За відомостями Угровецького, 29 липня Дзержинський районний суд Харкова визнав 53-річного Бородавку винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території, або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч. 1 ст. 110 КК України).

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки з випробувальним терміном 2 роки. Наразі вирок суду не набув чинності. оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

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Як повідомляв УНІАН, скандально відомий блогер Бородавка під час Революції Гідності підтримував антимайдан і його силові акції. Після перемоги Майдану він виїхав у Росію. У травні з'явилася інформація, що Бородавка через "порушення міграційного законодавства" буде виданий Україні в 10-денний термін.

3 липня у Борисполі Київської області співробітники Управління СБУ в Харківській області затримали Бородавку. Після видворення за рішенням суду з Москви чоловік через одну Азербайджан повернувся до України.

У той же день його затримали та повідомили про підозру за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

За словами начальника УСБУ в Харківській області Олександра Пивовара, суд не обирав Бородавці міри запобіжного заходу.