Підрозділи СБУ через провокації РФ в Криму приведено у підвищену бойову готовність – Грицак

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак в ході наради президента України з керівниками силових відомств та МЗС, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Грицак зазначив, що сили і засоби Служби безпеки вже приведені у підвищену бойову готовність.

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«В цей час проводяться засідання координаційних груп АТЦ - особливу увагу ми надаємо гарантуванню безпеки об’єктів критичної інфраструктури, а також відстежуємо діяльність низки осіб, які підозрюються у причетності до діяльності ДРГ, з метою недопущення можливих терористичних актів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.

Сьогодні президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.