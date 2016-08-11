Путін скликав російський Радбез: обговорив ситуацію в окупованому Криму

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кремля, «глава держави провів оперативну нараду з членами Ради безпеки, на якій обговорювалися додаткові заходи забезпечення безпеки громадян і життєво важливих об'єктів інфраструктури Криму у зв'язку з запобіганням спецслужбами РФ теракту на півострові. Докладно розглядалися сценарії заходів антитерористичної безпеки на сухопутному кордоні, в морській акваторії та в повітряному просторі Криму».

У нараді взяли участь глава російського уряду Дмитро Медведєв, глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов, голова Міноборони Сергій Шойгу, глава МЗС Сергій Лавров, директор служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - заявив Порошенко.