Українські правоохоронці блокували декілька каналів переправлення бойовиків ІДІЛ (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, у Харкові оперативники спецслужби виявили приватну квартиру, що використовувалася для тимчасового переховування членів ІДІЛ, які мали намір транзитом виїхати в сирійсько-іракську зону бойових дій.

У «перевальному пункті» перебувало четверо іноземців – вихідців з країн Центральної Азії. Двоє з них були депортовані з Туреччини у зв’язку з причетністю до терористичної діяльності. При собі вони мали декілька комплектів паспортів різних держав з переклеєними фото. Інші двоє очікували в Україні виготовлення фальшивих документів для подальшого переправлення через Туреччину до Сирії.

Читайте такожТрамп: Засновником ІДІЛ є Обама (відео)

Кошти для оренди житла прихильникам ІДІЛ, придбання ними підроблених паспортів та проставляння в них фальшивих «дата-штампів» про перетин державного кордону України, а також забезпечення «коридорів» в міжнародних аеропортах надходили з-за кордону. Про використання коштів функціонерами ІДІЛ надсилалися фінансові звіти.

Двоє іноземців рішенням суду вже примусово видворенні з території України. Перевірочні заходи стосовно двох інших продовжуються.

Окрім цього, у Дніпрі співробітники СБУ затримали вихідця з однієї з колишніх республік Радянського Союзу, якого розшукував Інтерпол. Чоловік брав безпосередню участь у вербуванні та переправленні прихильників ІДІЛ, які прямували з країн Центральної Азії до Сирії, забезпечував їх коштами, місцями проживання та проїзними документами.

Читайте такожОбама: "Ісламська держава" слабшає, але все ще несе загрозу

Ще одного прихильника ІДІЛ, оголошеного у міжнародний розшук, правоохоронці затримали на Київщині. Уродженець з однієї з колишніх республік СРСР впродовж 2014-2015 років пройшов підготовку у таборах терористів у Сирії та брав безпосередню участь у бойових діях на боці «Ісламської держави» в сирійсько-іракській зоні.

Матеріали щодо затриманих іноземців скеровано до прокуратури для обрання їм запобіжного заходу у вигляді екстрадиційного арешту.