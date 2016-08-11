В окупованому Криму впав у прірву автобус, загинуло щонайменше 5 осіб
18:52, 11 серпня 2016Суспільство
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В окупованому Криму перекинувся автобус, загинули не менш як 5 осіб.
В окупованому Криму перекинувся автобус / okryme.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.
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"Надійшло повідомлення про ДТП за участю рейсового автобуса "Судак-Керч" у районі с. Щебетівка, на трасі Судак-Феодосія", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, автобус впав у прірву - 5 осіб загинули і 13 постраждали.
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