В окупованому Криму впав у прірву автобус, загинуло щонайменше 5 осіб

18:52, 11 серпня 2016
Суспільство
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В окупованому Криму перекинувся автобус, загинули не менш як 5 осіб.

ялта крым / okryme.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

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"Надійшло повідомлення про ДТП за участю рейсового автобуса "Судак-Керч" у районі с. Щебетівка, на трасі Судак-Феодосія", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, автобус впав у прірву - 5 осіб загинули і 13 постраждали.

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