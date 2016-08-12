На Чернігівщині затримали росіян, що без документів пробралися через кордон під виглядом ловлі риби

Як повідомляє Державна прикордонна служба, про появу на річці Десна у прикордонні невідомих осіб працівникам служби повідомили місцеві жителі.

Прикордонний патруль перевірив інформацію та виявив на напрямку російського села Запісочья та українського Мурав’ї 3 осіб на човні, які здійснювали вилов риби.

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Двоє чоловіків повідомили, що вони є громадянами Росії, але документально засвідчити це не могли. Надати документи громадянки Росії змогла тільки жінка, яка була з ними.

Під час бесіди затримані повідомили, що вони є жителями селища Біла Березка Брянської області і що під час риболовлі нібито не помітили, як перетнули лінію кордону.

Стосовно затриманої громадянки сусідньої країни складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП. Крім того прийнято рішення про примусове її видворення із забороною в’їзду на територію України строком на 3 роки. Інші двоє громадян затримані терміном до 3 діб з метою встановлення особи.