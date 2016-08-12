На Чернігівщині затримали росіян, що без документів пробралися через кордон під виглядом ловлі риби
Трьох порушників кордону затримали учора під час патрулювання прикордонники Чернігівського загону.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, про появу на річці Десна у прикордонні невідомих осіб працівникам служби повідомили місцеві жителі.
Прикордонний патруль перевірив інформацію та виявив на напрямку російського села Запісочья та українського Мурав’ї 3 осіб на човні, які здійснювали вилов риби.
Читайте такожМЗС України закликає ОБСЄ та ООН вжити заходів для отримання доступу до "українського диверсанта" Панова
Двоє чоловіків повідомили, що вони є громадянами Росії, але документально засвідчити це не могли. Надати документи громадянки Росії змогла тільки жінка, яка була з ними.
Під час бесіди затримані повідомили, що вони є жителями селища Біла Березка Брянської області і що під час риболовлі нібито не помітили, як перетнули лінію кордону.
Стосовно затриманої громадянки сусідньої країни складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП. Крім того прийнято рішення про примусове її видворення із забороною в’їзду на територію України строком на 3 роки. Інші двоє громадян затримані терміном до 3 діб з метою встановлення особи.