Розвідка підтвердила, що перестрілка у Криму сталася між російськими військовими

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькийна брифінгу у п’ятницю.

"За нашою інформацією, в ніч із 6 на 7 серпня дійсно відбулася перестрілка між військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та військовослужбовцями прикордонних військ Російської Федерації поблизу Армянська", – сказав він.

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"Основна причина – те, що ці підрозділи не змогли своєчасно ідентифікувати один одного за принципом свій-чужий, на що був з однієї й іншої сторони відкритий вогонь на ураження", – заявив Скібіцький.

"Втрати уточнюються, але втрати є – як загиблі, так і поранені", – повідомив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поблизу КПП Армянськ 6-8 серпня сталися два інциденти, в результаті яких російські військові застосували зброю. В обох випадках вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.