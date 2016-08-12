У розвідці прокоментували допит "диверсанта" Панова (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Ми проаналізували відео допиту. Можу сказати одне: швидше за все, під фізичним тиском агентів ФСБ громадянин України Панов давав інформацію стосовно тих громадян України, які діяли разом з ним", - сказав представник ГУ розвідки.

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Скібіцький також наголосив, що протягом останніх двох років жодного із кадрових співробітників Головного управління розвідки на території тимчасово окупованого Криму не затримували.

"Тому ще раз наголошую, що прізвища, названі Пановим, ці особи не належать до співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - наголосив він.