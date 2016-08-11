МЗС України закликає ОБСЄ та ООН вжити заходів для отримання доступу до "українського диверсанта" Панова

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України офіційно надіслало ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ) щодо необхідності посилення присутності СММ ОБСЄ вздовж усієї адміністративної межі з Автономною Республікою Крим та кордону України з Російською Федерацією, у тому числі тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону", - йдеться в повідомленні.

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Також, в МЗС закликають ОБСЄ вжити заходів для отримання Місією доcтупу до Автономної Республіки Крим "для оцінки ситуації на контрольованій російськими окупаційними силами території відповідно до Рішення № 1117 Постійної Ради ОБСЄ щодо розміщення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні".

"МЗС також звернулося з проханням до СММ, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні вжити заходів для отримання доступу до затриманих окупаційною владою громадян України, зокрема, Євгенія Панова", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.