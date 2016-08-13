В Одесі група невідомих намагалася напасти на учасників "Маршу рівності"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні пройшов перший в місті марш, в якому взяли участь понад 50 представників ЛГБТ-спільноти.

Акція стартувала від пам'ятника Дюку, звідки її учасники пройшли по Приморському бульвару - на Думську площу, до будівлі мерії. Вони тримали плакати: «Гей – це окей», «Одеса Прайд за вільне місто», «Товариші, 21 століття на дворі!», «Ти – теж квір» та ін. Також учасники несли велике кольорове полотнище, яке символізує ЛГБТ.

Коли активісти ЛГБТ вийшли до мерії, спробували прорватися на площу близько 20 молодих чоловіків, щоб перешкодити проведенню акції. Проте правоохоронці швидко блокували невідомих, взявши їх у щільне кільце.

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Після того, як учасники маршу на автобусі покинули Приморський бульвар, нападників, за даними правоохоронців, відвезли в Приморський відділ поліції міста.

В даний час встановлюються їхні особи.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі понад 200 правоохоронців перекрили Приморський бульвар у зв'язку з проведенням «Марш рівності».

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд 11 серпня заборонив проведення в місті «Маршу рівності», запланованого на сьогодні в рамках фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2016», який проходить в Одесі 10-14 серпня. Таким чином, було задоволено позов виконкому Одеської міської ради. Однак у п'ятницю організатори фестивалю заявили, що подали в мерію відповідне повідомлення про проведення «Маршу рівності» в іншому місці. 11 серпня організатори фестивалю скасували всі заходи через відмову в оренді приміщення для їх проведення.

В серпні 2015 року в Одесі був заявлений аналогічний марш у рамках фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2015». Але мерія відмовилася прийняти заявку на його проведення, а суд заборонив цю публічну акцію.