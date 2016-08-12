Організатори "Маршу рівності" в Одесі подали заявку в мерію, але запропонований день акції - таємниця

Як повідомив УНІАН прес-секретар фестивалю Кирило Боделан, "міська влада повідомлена про майбутню подію – "Марш рівності". Ми сподіваємося, що міська влада не буде ставити нам палиці в колеса".

Планується, що марш, в якому візьмуть участь до 300 осіб, відбудеться в центрі міста, стартувавши від пам'ятника Дюку де Рішельє.

Боделан додав, що наразі організатори не розголошують час та день проведення акції. У прес-службі також наголосили, що йдеться саме про марш, а не парад, оскільки це – різні речі.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд 11 серпня заборонив проведення в місті «Маршу рівності», запланованого на 13 серпня в рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2016», який проходить в Одесі 10-14 серпня.

Таким чином, було задоволено позов виконкому Одеської міської ради.

11 серпня організатори фестивалю скасували всі заходи, заплановані на цей день, через відмову в оренді приміщення для їх проведення.

У серпні 2015 року в Одесі був заявлений аналогічний марш у рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2015». Але мерія відмовилася прийняти заявку на його проведення, а суд заборонив цю публічну акцію.